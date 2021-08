Ein Bild aus vergangenen Tagen: Am Marktplatz drängen sich die Läufer kurz vor dem Start von Jog and Rock. Die beliebte Laufveranstaltung musste nun zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Eigentlich wäre man in diesem Jahr zum ersten Mal im Weiherhausstadion gestartet.

© Neu