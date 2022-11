Hilfe beim Umgang mit Tod und Trauer

Bensheim. Die Akademie des Hospiz-Vereins Bergstraße stellt ihr neues Bildungsprogramm für das Jahr 2023 vor. Die Bildungseinrichtung hält auch im kommenden Jahr einen bunten Strauß an Angeboten bereit für alle, die beruflich, im Ehrenamt oder privat schwerstkranke, sterbende und trauernde Menschen begleiten oder sich einfach nur mit dem Lebensende beschäftigen möchten.

Die Veranstaltungen sind zum größten Teil für alle Interessierten offen. Beispielsweise dürfte die Samstagsveranstaltung „Wie Kinder Tod und Trauer erleben“ sowohl für Lehrerinnen und Erzieher interessant sein, aber auch für Übungsleiterinnen von Jugendgruppen und natürlich für Eltern. Ebenso an einen breiten Personenkreis richten sich die mehrfach angebotenen Letzte-Hilfe-Kurse sowie eine Lesung des Autors Florian Sitzmann, der nach einem Verkehrsunfall beide Beine verlor und im Parktheater Bensheim darüber spricht, wie er als „halber Mann“ ein ganzes Leben führt und trotz körperlicher Einschränkung dem Leben Beine macht. Auch neu im kommenden Programm ist eine Einladung, kreativ tätig zu werden: Kreativcoach Jutta Böse lädt im Seminar zur Gestaltung von Trauerkarten ein.

Wünsche zum Lebensende

Auch Menschen, die ihr Lebensende frühzeitig bedenken möchten, werden im Bildungsprogramm der Akademie fündig. Für sie gibt es neben den immer stark nachgefragten Kursen zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht auch Gelegenheit, sich über eine Regelung des digitalen Nachlasses zu informieren. Außerdem spricht Bildungsreferentin Miriam Ohl zusammen mit einer Bestatterin am 4. November darüber, wie außerhalb der üblichen Formulare Wünsche zum Lebensende und Vorstellungen zur Beisetzung festgehalten werden können.

Erstmalig gibt es im Angebot zwei Veranstaltungen für Beschäftigte in Arztpraxen. Mit dem Thema „Umgang mit Sterbewunsch“ wendet sie sich direkt an Ärztinnen und Ärzte. Und die medizinischen Fachkräfte sind für März eingeladen, sich über hospizliche Versorgungsstrukturen in der Region zu informieren.

Insgesamt umfasst das Bildungsangebot rund dreißig Veranstaltungen, die in der Regel in den vereinseigenen Seminarräumen am Wambolter Hof stattfinden. Für Einrichtungen der Region gibt es zudem die Möglichkeit, das Team der Hospiz-Akademie einzuladen. Sie haben ein Portfolio an Schulungen speziell für Fachkräfte zusammengestellt. Die Mitarbeiterinnen des Hospiz-Vereins Bergstraße kommen auch in Schulen, zu Seniorenkreisen oder in Firmen, um über Hospizarbeit und ein gut begleitetes Lebensende aufzuklären.

Das Bildungsprogramm ist in der Geschäftsstelle am Wambolter Hof 4-6, im Hospiz in der Kalkgasse 13 sowie unter www.hospiz-bergstrasse.de/bildung erhältlich. Es wird Interessierten auch nach Anruf bei 06251/98945-0 oder Mail an verein@hospiz-bergstrasse.de zugeschickt. red