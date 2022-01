Heute Ron Spielman, morgen Tote-Hosen-Cover

Bensheim. Heute und morgen steht im Musiktheater Rex, jeweils ab 20.30 Uhr, wieder Live-Musik auf dem Programm. Am heutigen Freitag ist Ron Spielman mit seiner Band zu Gast im Rex. Spielman ist als Songwriter und außergewöhnlicher Gitarrist bekannt. Seit mittlerweile 20 Jahren und mit einem Dutzend veröffentlichter Alben bereist er die Musikwelt. „Als Entdecker entlang der Grenzen von Singer/Songwriter, Blues, Jazz, Fusion, Rock, Pop und Folk bleibt er bei aller Eingängigkeit kantig, immer auf dem schmalen Grat zwischen Zugänglichkeit und Tiefe wandelnd“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nachdem Ron Spielman 2018 mit „Tip Of My Tongue“ ein hochgelobtes Instrumentalalbum präsentierte, veröffentlichte er 2019 mit „The Rehearsal Sessions“ eine Live-EP. Eindrucksvoll demonstrieren diese sieben Songs der Live-EP, welche unglaubliche Energie Spielman auf der Bühne entfalten kann. „Musik für erwachsene Rock-Gourmets“, schrieb der Focus einmal über Ron Spielman.

Der Songwriter und Gitarrist Ron Spielman tritt heute Abend im Musiktheater Rex auf. © David Buchholz

Zu seiner aktuellen Band gehören Thomas Stieger am Bass (Sarah Connor, Jimmy Somerville, Gregory Porter, Alice Merton, Cory Wong), Yasmin Hadisubrata am Keyboard (Ivy Quainoo) sowie Julian Külpmann am Schlagzeug (Andreas Kümmert, Nils Wogram).

Konzert morgen ausverkauft

Kauf mich! – Die Toten Hosen-Tributeband steht dann am Samstag auf der Bühne im Musiktheater. Sowohl spielerisch als auch gesanglich kommen sie erstaunlich nah ans Original ran, heißt es von Seiten des Veranstalters. Das Repertoire reicht von alten Hosen-Klassikern bis hin zum neuesten Album der erfolgreichsten deutschen Punkrockband. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Karten für den Auftritt von Ron Spielman und weitere Informationen gibt es online unter www.musiktheater-rex.de.

Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzzahlen gelten im Kreis Bergstraße die „Hotspot“-Regeln – für alle kulturellen Veranstaltungen heißt das: 2G-Plus. red