Heute Jazz-Konzert mit Schlagzeuger Felix Ambach in Bensheim

Bensheim. Der Bensheimer Felix Ambach, der inzwischen in der Jazzhauptstadt Köln Jazzschlagzeug studiert hat, kommt mit seiner neuen Formation wieder zu einem Gastspiel nach Bensheim. Das Konzert findet bereits am heutigen Dienstag (18.) um 19 Uhr im Pipapo Kellertheater Bensheim statt. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Bei der Veranstaltung gilt 2G-Plus.

Hinein in die gähnende Leere der Corona-Pandemie gründete sich das Felix Ambach Trio um Julius Gawlik (Klarinette), Roger Kintopf (Kontrabass), und Felix Ambach (Komposition, Schlagzeug). Aufbauend auf langjährigen Freundschaften bedienen sich die drei Musiker in dieser neuen Konstellation seitdem mit großer Freude querbeet und unverblümt, aber zugleich respektvoll der Tradition der Jazz-Geschichte bis hin zu aktuellen Strömungen.

Der Bogen wird gespannt zwischen einem rohen, traditionellen Swing-Sound und einer kammermusikalischen, fast klassischen Ästhetik. Zentrales Element ist hierbei das Ausloten des gemeinsamen klanglichen Spektrums in der ungewöhnlichen Besetzung mit der Klarinette im Zentrum. Die Freude an der Kommunikation und an einem gemeinsamen Groove bietet die Basis für die Musik der Band. Das Trio ist Gewinner des „Jungen Deutschen Jazzpreises“ 2021 sowie des Auswahlstipendiums „jazz@undesigned“ 2021 der Werner-Richard-Dörken-Stiftung.

Geboren 1998 in Bensheim und aufgewachsen in einer Musikerfamilie, ist Felix Ambach seit einigen Jahren eine wichtige Stimme in der europäischen Jazz-Szene. Nach zahlreichen Auszeichnungen in jungen Jahren (unter anderem 1. Preis für klassisches Schlagwerk beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert) folgten prägende Erfahrungen im Musikstudium an der Guildhall School of Music in London und der Hochschule für Musik und Tanz in Köln sowie seiner Zeit im Bundesjazzorchester von 2018-2020.

Momentan in erster Linie als Sideman tätig, wirkte Ambach an verschiedenen Albumproduktionen mit und spielte Konzerte mit Musikern wie Django Bates, Pablo Held und Loren Stillman.

Julius Gawlik studierte am Jazzinstitut Berlin. Er war Stipendiat der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz sowie der Temple University Philadelphia. 2019 gewann er den Solistenpreis der Karl-Hofer Gesellschaft Berlin und ist seit 2021 Mitglied der NDR-Bigband Hamburg.

Roger Kintopf ist Kontrabassist und Komponist. Aufgewachsen in einem musikalischen Elternhaus sammelt er bereits seit seiner Kindheit Erfahrungen auf der Bühne. Im Alter von elf Jahren wechselte er vom Klavier erst zum E-Bass, später dann zum Kontrabass. Seit einigen Jahren ist er ein aktiver Teil der Deutschen Jazzszene. Als Bandleader und Komponist ist er mit seinem Quartett „Structucture“ tätig und veröffentlichte im Mai 2020 das gleichnamige Album. red