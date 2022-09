Herbstkonzert unter neuer Leitung in Bensheim

Bensheim. Seit Mitte Juni probt der ars musica Chor Bensheim unter der neuen Leitung von Danilo Tepša. Nun lädt der Chor mit neuem Klang im Rahmen der Bensheimer Musiktage zu seinem Herbstkonzert am 23. Oktober um 18 Uhr in die Katholische Pfarrkirche Sankt Georg Bensheim ein. Das zur Aufführung kommende Repertoire spiegelt Tepšas Vorliebe für weniger bekannte Werke sowie Komponisten und Komponistinnen wider. Eine Herzensangelegenheit ist ihm die Unterstützung und Wiederentdeckung von Komponistinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fanny Hensel war die ältere Schwester des Komponisten Felix Mendelsohn Bartholdy. Ihre lebenslange kompositorische Tätigkeit brachte eine Fülle an Liedern, Klavierstücken, kammermusikalischen Werken, geistlichen Kantaten sowie weitere Werke mit Orchester hervor. Ihr Werk umfasst über 460 Werke, von dem bisher nur ein kleiner Teil veröffentlicht ist. Aufgeführt werden die „Ouvertüre in C-Dur“ und „Hiob – Kantate für Soli, Chor und Orchester“.

Kurzweilige Erläuterungen

Gabriel Fauré war ein französischer Komponist, der vor allem Vokal-, Klavier- und Kammermusik schrieb. Wenn er, im Vergleich zu anderen Zeitgenossen, im internationalen Musikleben wenig präsent ist, dürfte es auch daran liegen, dass er kaum großbesetzte Werke hinterlassen hat. Sein hochkarätiges Requiem ist ursprünglich für eine karge Besetzung geschrieben worden. Von Gabriel Fauré wird „Cantique de Jean Racine“ und das „Requiem op. 48“ in der kleiner besetzten Urfassung zu hören sein.

Wichtig ist Danilo Tepša das „verstehende Hören“ der aufgeführten Musik, auch im historischen Kontext. Deshalb wird er vor den einzelnen Stücken jeweils eine kleine kurzweilige Einführung zu den Komponisten und deren Werken geben, damit man das Konzert nicht mit der Nase im Programmheft erleben muss.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Solisten sind die Sopranistin Anja Lehmann aus Kaiserslautern und der Bassbariton Johannes Schwarz aus dem Münsterland. Anja Lehmann ist ausgebildete Logopädin und gleichzeitig Gesangspädagogin. Bekannt ist sie in der Region Kaiserslautern durch ihre rege Konzert- und Unterrichtstätigkeit. Mit ihrem Frauenchor Hildegard Ensemble der Emmerich-Smola-Musikschule Kaiserslautern hat sie sich den mittelalterlichen Gesängen der Heiligen Hildegard von Bingen verschrieben.

Johannes Schwarz studierte nach seinem abgeschlossenen Schulmusikexamen Gesang in Hannover und belegte Meisterkurse bei Thomas Quasthoff, Ingeborg Danz, Peter Schreier u.a. Als Solist in Oratorien und Liederabenden erfreut er sich einer regen Konzerttätigkeit in ganz Deutschland (u.a. Alte Oper Frankfurt, Rheingoldhalle Mainz, Philharmonie Berlin, Semperoper Dresden) sowie auf zahlreichen Festivals. Seit 2019 ist er Stipendiat der Oscar-Vera Ritter-Stiftung; 2021 wurde er mit dem „Nicolaus Bruhns-Preis für Gesang“ ausgezeichnet.

Mit jugendlichem Schwung

Begleitet wird der ars musica Chor vom Kammermusikensemble Laubenheim. Das „Kamel“, wie sich das Orchester augenzwinkernd selbst nennt, ist ein junges dynamisches Ensemble mit rund 25 Mitgliedern im jungen Erwachsenenalter. Stets geht es den Musikerinnen und Musikern darum, die „klassische“ Kammermusik mit jugendlichem Schwung zu verbinden und offen für neue Klangwelten zu bleiben. Das „Kamel“ konzertiert regelmäßig deutschlandweit und auf verschiedene Konzertreisen in Europa. 2019 spielte das Orchester als einziger europäischer Gast im Rahmen des 22. Internationalen Musikfestivals in Kuwait. Im Sommer unternahm das Ensemble eine Konzertreise nach Namibia, musizierte dort mit dem Youth Orchestra Namibia und gab ein Konzert im DRC School Project Swakopmund.

Karten sind erhältlich bei der Buchhandlung Nuss in Auerbach, Darmstädter Straße 159 und der Tourist Information Bensheim, Hauptstraße 53 sowie den Chormitgliedern. red