Wie entsteht aus Abfall grüne Energie? Warum ist dafür die korrekte Mülltrennung so wichtig? Und was verbirgt sich hinter dem großen Hügel an der Autobahn bei Hüttenfeld?

Die Antworten fanden rund 30 Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums bei einer Führung durch den Energiepark des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB). Als sogenannte „Energiepaten“ achten sie

...