Grüne begrüßen Kita-Vorstoß

Bensheim. Wichtige Themen stehen auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag. Mit einem gemeinsamen Antrag der sechs größten Fraktionen werden die bisherigen Planungen für die Großkita in Fehlheim im alten Neckarbett gestoppt. Jeder Stadtteil soll – wie berichtet – seine eigene Kita mit je einem Neubau in bestehenden Wohngebieten bekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns über diese Einigkeit und sehen uns in unserem Vorschlag von 2019 bestätigt: keine Bebauung im Außenbereich, das alte Neckarbett erhalten und kurze Wege für die Kinder zu ihrer Kita “, betont Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Zustimmung zum Förderprogramm

Ein weiteres Thema ist die Verlängerung und Absicherung des Betriebes des Naturschutzzentrums für weitere zehn Jahre. „Diesem stimmen wir gerne zu, da das Zentrum eine gute und wichtige Einrichtung für Bensheim und den ganzen Kreis ist, denn Bildungsarbeit für Natur-, Klima- und Artenschutz wird immer wichtiger in Zeiten des Klimawandels“, sagt Fraktionsvorsitzender Moritz Müller. Auch der Stärkung der kommunalen, freiwilligen Feuerwehr beim Katastrophenschutz stimmen die Grünen zu. Gleiches gilt für die Vorhaben in der zweiten Runde des Landesprogramms Zukunft Innenstadt (wir haben berichtet).

„Wir begrüßen besonders das Urban-Gardening-Projekt, welches aus grüner Sicht auch an anderen Stellen in der Stadt angeboten werden sollte. Daher ist es gut, jetzt mit beiden Projekten Erfahrungen zu sammeln, um dann zu entscheiden, was und wo langfristig in der Innenstadt umgesetzt werden soll und kann“, erklärt die stellvertrtende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp.

Die Fraktionssitzung am Dienstag (19.) werden die Grünen intern halten. Die nachfolgenden Dienstage hingegen sind Ortstermine im Rahmen des Sommerprogramms und werden öffentlich angekündigt. Bei Fragen und Anregungen ist die Fraktion unter m.mueller@gruene-bensheim.de erreichbar. red