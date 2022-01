Seit 1996 ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar in Deutschland ein bundesweiter, gesetzlicher Gedenktag. Am Jahrestag der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz durch die Rote Armee wird in an diesem Tag an öffentlichen Gebäuden Trauerbeflaggung gesetzt, etwa indem nur auf halbmast geflaggt wird. Im Jahr 2005 erklärten die

