Funzelführungen durchs Auerbacher Fürstenlager

Auerbach. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen laden im Oktober und November wieder zu Funzelführungen durch den Staatspark Fürstenlager ein, der besonders in den Abendstunden Ruhe und Erhabenheit ausstrahlt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Lichtern geht es hinaus zu Aussichten und Parkstaffagen. Die Spaziergänger werden mit Anekdoten zur Geschichte des Fürstenlagers und mit Gedichten aus dessen Entstehungszeit unterhalten.

Die Führungen kosten jeweils acht Euro pro Person und dauern etwa 90 Minuten. Sie finden statt am Sonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr, Samstag, 6. November, um 17 Uhr sowie Samstag, 13. November, um 16.30 Uhr.

Eine Anmeldung muss jeweils bis 12 Uhr am Freitag vor der jeweiligen Führung per E-Mail an fuerstenlager@schloesser-hessen.com oder unter Telefon 06251/9346-0 erfolgen. red/Bild: Michael Leukel

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2