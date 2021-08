Für Zeller Dorfmarkt melden

Zell. Die Vorbereitungen für den Zeller Dorfmarkt am Sonntag, 3. Oktober, laufen an. Die Veranstaltung darf – unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen – auch in diesem Jahr stattfinden, schreibt die SKG Zell in einer Pressenotiz.

Angedacht sind folgende Bereiche: Kunsthandwerk, Handarbeiten, Produkte aus der Region sowie ein Kinderflohmarkt. Hier können Eltern und Kinder ihre nicht mehr benötigten Sachen zum Verkauf anbieten. Die Organisatoren der SKG Zell würden sich über zahlreiche Anmeldungen für den Dorfmarkt am 3. Oktober freuen.

Interessenten können sich anmelden bei Brigitte Schneider, Telefon 06251/61378, Mail Brigitte_Schneider57@web.de oder rolf.n.schneider@arcor.de.sowie auf der Homepage der SKG unter www.SKG-Zell.de\\Veranstaltungskalender, Mail Dorfmarkt-zell@web.de. red