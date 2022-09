Flohmarkt mit Kellerschätzen

Auerbach. Für Samstag, 24. und Sonntag, 25. September, laden die Soroptimistinnen des SI-Clubs Bensheim/ Heppenheim zum Besuch des Kellerschätze-Flohmarkts nach Auerbach ins Bürgerhaus am Kronepark ein. Gut erhaltene Dinge aus eigenen Kellern waren zuvor gesammelt worden. Angeboten werden Kleidung und Modeaccessoires, Spielzeug, Sportartikel, Wohnaccessoires, Küchenutensilien, Kleinstmöbel, Medien, Bücher und Gartengeräte – und das sortiert nach Thementischen. Zusätzlich werden vor Ort Kalt- und Heißgetränke sowie Kuchen verkauft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Einnahmen kommen einem sozialen Projekt des Clubs in Burkina Faso zugute. Infos zum Projekt halten die Soroptimistinnen vor Ort bereit. Der Flohmarkt ist am Samstag von 9.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. red