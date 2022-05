Fliesenhaus Bergstraße in der Rheinstraße in Bensheim

Bensheim. Am 30. April hat die Wahlig Fliesen GmbH in der Rheinstraße ihre Pforten geschlossen. Nach vielen Jahren, in denen Manfred und Petra Netsch für ihre Kunden die kompetenten Ansprechpartner in professionellen Fliesenarbeiten waren, wird der Staffelstab jetzt an die nächste Generation weitergereicht.

„Wir freuen uns, mit Arnold Gugala und Adrian Machoczek zwei junge und motivierte Handwerker gefunden zu haben, welche in unseren ehemaligen Geschäftsräumen ihren eigenen Betrieb, die Firma Fliesenhaus Bergstraße GmbH, eröffnen“, sagte Manfred Netsch beim Fototermin mit den zwei motivierten Handwerkern. In Richtung seiner treuen Kundschaft fügte er hinzu: „Wir möchten sie bitten, ihnen mit der gleichen Wertschätzung zu begegnen und sie bei ihrem Neustart zu unterstützen.“ Sie finden das Fliesenhaus Bergstraße unter der bekannten Adresse in der Rheinstraße 40 in Bensheim. Unser Bild zeigt (von links): Arnold Gugala, Adrian Machoczek mit Petra und Manfred Netsch. tn/Bild: Neu

