Finissage mit Rosa Loy

Bensheim. Mit einer großen Finissage am Dienstag (11.) ab 18 Uhr wird das Ende der Ausstellung „Rosa Loy, guest Rose Wylie – Doubletten“ gefeiert. „Damit geht eine besondere Ausstellung im Museum Bensheim zu Ende“, sagt Museumsleiter Dr. Jan Christoph Breitwieser über die Kunstschau, die auch über die Stadtgrenzen hinaus viel Beachtung fand.

Erstmals stellten die beiden international bekannten Künstlerinnen ihre Werke gemeinsam aus. Nicht nur zur Vernissage im Februar, sondern auch während der Dauer der Schau waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen, um die ausdrucksstarke und erzählerische Malerei der beiden Künstlerinnen zu sehen.

Nun besteht abschließend noch einmal die Möglichkeit, einen Blick auf die Werke zu werfen, aber auch Rosa Loy persönlich zu treffen, die an der Finissage teilnehmen wird. „Wir freuen uns sehr, dass Rosa Loy extra aus Leipzig anreisen wird“, so Breitwieser. Die Malerin gilt als eine der Hauptvertreterinnen der Neuen Leipziger Schule. Ihre Arbeiten werden international in Museen und Galerien gezeigt.

Diese gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Malerinnen Großbritanniens und hatte Einzelausstellungen in der Tate Modern und den Serpentine Galleries in London. Zur Ausstellung ist ein begleitender Katalog erschienen, den man bei der Finissage noch einmal zum Sonderpreis erwerben und von Rosa Loy signieren lassen kann. ps