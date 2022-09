Finanzen heute Thema bei der FDP

Bensheim. Am heutigen Dienstag (20.) trifft sich die FDP-Fraktion um 19 Uhr im Hotel Felix zur nächsten Fraktionssitzung. Die Fraktion wird über den in der letzten Stadtverordnetenversammlung vorgelegten Bericht über das im Dezember 2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept beraten. „Wir möchten den Mitarbeitern der Verwaltung danken, dass sie sich diese Mühe bei der Ausarbeitung gemacht haben“, so Fraktionsvorsitzender Thorsten Eschborn. Weiterhin geht es um den derzeitigen Stand der Planungen des Neumarktgeländes. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1