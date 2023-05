Festliche Kommunion in der Kirche Heilig Kreuz

Bensheim. In den kommenden Wochen feiern 65 Kommunionkinder in Bensheim ihre Festliche Kommunion. Der Auftakt war am Wochenende in der Kirche Heilig Kreuz. Mit der Zusage Jesu: „Ich bin das Brot des Lebens“ feierten zehn Kommunionkinder ihre Festliche Kommunion, nachdem sie schon im Februar gemeinsam mit ihren Familien in einem kleinen Gruppengottesdienst die Erstkommunion gefeiert haben. In der Zeit der Vorbereitung haben die Kinder in ihren Kommuniongruppen und in der Familie darüber gesprochen und erlebt, dass der Glaube Kraft und Halt geben kann im Leben.

Im eigenen Tun, im Empfang des Leibes Christi, wurde den Kindern in den letzten Wochen deutlich – Jesus kommt zu mir als Brot des Lebens. Seine Liebe, sein Zutrauen an die Menschen wird darin spürbar, und er stillt die Sehnsucht nach Gemeinschaft, Ermutigung, Zuversicht und Hoffnung. Dies immer wieder zu erfahren in der Eucharistie, war Teil des neuen Konzeptes der Vorbereitung mit Erstkommunion und Festlicher Kommunion. Mit der Festlichen Kommunion wurde die Gemeinschaft, die die Kinder mit ihren Familien und in der Kommuniongruppe in der Vorbereitungszeit erlebt hatten, nun in großem Rahmen und vielen Mitfeiernden in einem Gottesdienst in Heilig Kreuz gefeiert. red/Bild: Thomas Neu