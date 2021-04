Falsche Polizisten erbeuten Geld und Goldmünzen

Bensheim. Falschen Polizeibeamten ist es gelungen, am Mittwoch gegen 13.00 Uhr Geld und Goldmünzen von einem Senior in der Postgasse zu ergaunern. Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete sich ein angeblicher LKA-Beamter zuvor mehrfach telefonisch bei dem Mann und suggerierte ihm, Betrüger zu verfolgen.

Der Kriminelle erzählte dem Senior, dass er, um die Kriminellen überführen zu können, sein Geld und die Münzen in einer Mülltonne in der Straße deponieren soll. Dort wurden die Wertgegenstände anschließend unbemerkt abgeholt. Dem Mann kamen Zweifel an der Geschichte, als sich später niemand mehr von der Polizei bei ihm meldete. Daraufhin alarmierte er die echte Polizei.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

In Anbetracht des Geschehens warnt die echte Polizei erneut vor solchen betrügerischen Anrufen und gibt folgende Tipps: „Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Die richtige Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder andere Wertsachen bitten. Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld an unbekannte Personen oder deponieren Sie ihr Hab und Gut an vereinbarten Orten. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.“

