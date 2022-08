Fahrt zur Grube Messel

Bensheim. Nach langer Corona-Pause lädt die SPD Bensheim für Samstag, 17. September, wieder Mitglieder und Freunde zu einer Ausflugsfahrt ein – und zwar in die Grube Messel, die durchaus als Fenster zur Urzeit betrachtet werden kann. Dieser stillgelegte Ölschiefer-Tagebau wurde 1995 zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt und ist seit 2010 auch für Besucher zugänglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen einer einstündigen Führung am Nachmittag erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Urzeitfunde und die Geschichte der Grube Messel, in der bis in die 70er Jahre Ölschiefer abgebaut und verschwelt wurde, schreibt die SPD in ihrer Pressemitteilung.

Danach rückte Messel als Fossilienfundstätte in den Vordergrund und ist seit 1995 in der Welterbeliste der Unesco verzeichnet. Sie gibt einzigartigen Aufschluss über die frühe Evolution der Säugetiere und dokumentiert die Entwicklungsgeschichte der Erde vor 48 Millionen Jahren. Die Grube Messel ist ein aktiver Bergbaubetrieb, Voraussetzung für eine Teilnahme an der Führung ist festes und flaches Schuhwerk mit Profilsohle, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mehr zum Thema Südhessen 47,5 Millionen Jahre alte Pollen in Käferdarm gefunden Mehr erfahren Franziskushaus Frauentreff im Klostercafé in Bensheim Mehr erfahren Führungen Touren rund um Kräuter Mehr erfahren

Im Anschluss an die Besichtigung geht die Fahrt quer durch den Odenwald weiter, wo schließlich in einem Landgasthof in Fürth-Krökelbach eingekehrt wird.

Anmeldung bis 30. August

Die Abfahrt zu diesem Ausflug erfolgt um 13 Uhr ab Busbahnhof Bensheim, die Rückkehr wird um etwa 20 Uhr erfolgen, teilen die Sozialdemokraten mit. Anmeldungen sollten möglichst bis Dienstag, 30. August, erfolgen bei Walther Fitz (Mail: Walther.Fitz@t-online.de) oder Kurt Manich (Telefonnummer 06251/61806 sowie E-Mail-Adresse: KurtManich@aol.com).

Bei Überbuchung entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Die SPD weist darauf hin, dass im Besucherzentrum der Grube Messel Maskenpflicht besteht. wf