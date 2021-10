Fahrbahn am Ritterplatz in Bensheim wird erneuert

Bensheim. Die ersten Vorboten auf dem Ritterplatz sind schon zu erkennen: An den kommenden beiden Wochenenden - 15. bis 18. Oktober sowie 22. bis 25. Oktober - wird auf der Rodensteinstraße zwischen den Einmündungen Schwanheimer Straße bzw. Am Rinnentor und Ritterplatz die Fahrbahndecke erneuert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Arbeiten beginnen laut Hessen Mobil am Freitagabend zunächst in Richtung Darmstadt und werden am darauffolgenden Wochenende in Richtung Heidelberg fortgeführt. Während der Bauarbeiten wird eine sogenannte „2+0-Verkehrsführung“ aufgebaut, so dass in jede Fahrtrichtung jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung steht, heißt es in einer Pressemitteilung der Hessischen Verkehrsbehörde. Die Arbeiten beginnen immer gegen 19 Uhr am Freitagabend und enden am Montagmorgen gegen 5 Uhr.

In der Nacht von Freitag auf Samstag etwa zwischen 18.30 und 4 Uhr morgens sind die notwendigen Fräsarbeiten geplant. „Durch diese Arbeiten kann es zu nächtlichem Baustellenlärm kommen“, teilt Hessen Mobil mit.

Die Baumaßnahme führt auch zu Beeinträchtigungen im lokalen Busangebot rund um den Bahnhof Bensheim. Während am ersten Wochenende der Busbahnhof noch direkt angefahren werden kann, können ihn am zweiten Wochenende die Linien 640, 641, 646, 665, 669, 670, 671, 673 und 676 nur über innerstädtische Umleitungsstrecken erreichen. Die Umleitung für die Linien 670, 671 und 665 erfolgt über Kirchbergstraße/Europaallee, Dammstraße und Gartenstraße zum Bahnhof. Die Linien 640, 641, 646, 669, 673, 676 (nur Freitag letzte Fahrt) werden über Gartenstraße und Taunusstraße zur Schwanheimer Straße umgeleitet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einzelne Haltestellen im direkten Zulauf zum Bahnhof entfallen ersatzlos. Entsprechende Hinweise werden durch den Linienbetreiber angebracht. Auch könnten die Anschlüsse zum Schienenverkehr nicht garantiert werden, so Hessen Mobil weiter.

Die Fahrbahn der B3/B47 im genannten Knotenpunktbereich zeige Spurrillen, Netzrisse und Ausbrüche, erklärt die Straßenverkehrsbehörde. Im Rahmen der Bauarbeiten wird daher die schadhafte Fahrbahndecke erneuert. Zu diesem Zweck wird der Asphaltoberbau der Fahrbahn rund 13 Zentimeter tief abgetragen und mittels Asphaltbinder-, und Asphaltdeckschicht neu aufgebaut. Die Baukosten belaufen sich laut Hessen Mobil auf rund 620 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Mehr Informationen zu Hessen Mobil unter mobil.hessen.de oder verkehrsservice.hessen.de