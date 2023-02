Fahnenhissung und Weltmusik am Frauentag

Bensheim. Am Internationalen Frauentag 2023 hisst die Stadt Bensheim am 8. März um 11 Uhr wieder die Fahne zum Aktionstag am Rathaus. Abends lädt das Frauenbüro um 19 Uhr zum Zuhören, Träumen, Nachdenken und Tanzen ins PiPaPo-Theater (Wambolter Hof) ein. Das Acht-Ohren-Trio spielt unter dem Titel „Unter 12 Sternen“ Musik von Europas Straßen und Plätzen.

Mit ihrem neuen Projekt richten die hessischen Weltbürgerinnen Julia Ballin, Sandra Elischer und Anka Hirsch des Acht-Ohren-Trios ihren World Music Mix auf einen nahe liegenden Kontinent: Europa. Die zwölf Sterne der Europaflagge stehen für Einheit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern. Dazu sammeln die Musikerinnen Melodien, Rhythmen, Lieder und Tänze aus vielen Ländern Europas, von Nord nach Süd, von Ost nach West und stellen sie zu einem facettenreichen Programm zusammen.

Ergänzt wird die Musik durch literarische Texte. Gesprochen von Ursula Illert, erzählen diese von Städten, Regionen, Ländern und den Menschen mit ihren Freuden und Leiden. Europa ist dabei Streitfall, Sehnsuchtsort, Sicherheit, eine Festung, ein Mythos.

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Bensheim, Telefon 06251/8696101. Im Vorverkauf sind sie für zehn Euro erhältlich, an der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro. red