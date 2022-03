Die eingestürzte Brücke an der Weststadthalle war am Wochenende durchaus ein Hingucker – wenn auch nicht im positiven Sinn. Nur äußerst glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass nach der Kollision des Lastwagens mit dem Steg am Freitagvormittag niemand schwerer verletzt wurde. Der 39 Jahre alte Fahrer zog sich nach Polizeiangaben bekanntlich lediglich leichte Blessuren zu.

Die

...