Ethische Herausforderungen

Bensheim. Zurzeit werden viele grundlegende ethische Fragen aufgeworfen. Leider gibt es in der breiten Öffentlichkeit dazu kaum Diskussionen, schreibt die evangelische Michaelsgemeinde in einer Veranstaltungsankündigung. Das Forum Michaelsgemeinde will sich in diesem Jahr an drei Abenden jeweils mit einer großen Herausforderung beschäftigen.

Welche Werte sollen gelten?

Pfarrer Christoph Bergner wird sich am Dienstag, 16. Mai, um 20 Uhr mit den ethischen Grundlagen befassen. Wenn zurzeit ethische Fragen verhandelt werden, taucht immer wieder die Rede von den „Werten“ auf, die unser Gemeinwesen bestimmen. Aber was ist damit gemeint? Welche Werte sollen eigentlich gelten? Was für eine Bedeutung haben Werte und welche Folgen hat das für unser Handeln?

Pfarrer Markus Keller wird am Dienstag, 31. Mai, um 20 Uhr über Künstliche Intelligenz und ihre ethischen Herausforderungen sprechen. Er fragt dazu: Was ist der Mensch? Lässt sich „menschliches“ Bewusstsein irgendwann künstlich erzeugen? Ist der menschliche Geist das Produkt unseres Gehirns und kann Geist statt durch das Gehirn auch durch eine andere leistungsfähige Rechenmaschine hervorgebracht werden? Oder braucht es dazu noch mehr, wie eine Seele?

Menschenrechte für Maschinen?

Müsste man einer Maschine auch (Menschen-)Rechte zugestehen, wenn sich ihre Äußerungen nicht mehr von denen eines Menschen unterscheiden lassen? Und kann Künstliche Intelligenz eigentlich Humor empfinden und lachen? Im dritten Vortrag am Dienstag, 6. Juni, um 20 Uhr, geht es um den assistierten Suizid. Das Bundesverfassungsgericht hat den assistierten Suizid grundsätzlich ermöglicht. Jetzt müssen gesetzliche Regelungen dafür gefunden werden.

Gerade sind die Gesetzgebungsverfahren im Bundestag wegen erheblicher Probleme ins Stocken gekommen. Welche ethischen Probleme stellen sich? Professor Johannes Fischer ist ein ausgewiesener Fachmann, der kundig in die Fragestellungen einführen wird.

Alle Vorträge finden im Gemeindehaus Darmstädter Straße 25 statt. red