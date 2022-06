Erstkommunion in Heilig Kreuz

Auerbach. Am vergangenen Wochenende durften sich 22 Kinder aus der Pfarrei Heilig Kreuz über ihre Erstkommunion freuen. In zwei Gottesdiensten feierten sie gemeinsam mit ihren Familien und vielen Gästen, mit Pfarrer Harald Poggel und Gemeindereferentin Sabine Eberle, dass sie zum ersten Mal zur Mahlgemeinschaft eingeladen waren. In der biblischen Erzählung vom Zöllner Zachäus lädt Jesus ein: „Komm – heute will ich bei Dir zu Gast sein“, dass das Motto für die Kommunionvorbereitung in diesem Jahr war. Nun durften die Kinder selbst bei Jesus zu Gast sein.

Im Gottesdienst erzählten sie eindrucksvoll von dem, was ihnen in der Vorbereitungszeit wichtig geworden ist, und die Freundschaft zu Jesus ist in Gestalt eines kleinen Stück Brotes nun noch tiefer geworden. red