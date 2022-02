Erste Preise für junges Klavier-Duo aus Auerbach und Bürstadt

Auerbach. Clara Weis, Geigenschülerin von Silke Schulder, und Lukas Römer, Klavierschüler von Claudia Döbert, schnitten glänzend bei „Jugend musiziert“ ab. Clara gewann einen 1. Preis mit 24 Punkten, Lukas mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten ebenfalls einen 1. Preis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die junge Geigerin aus Bürstadt trat in der Altersgruppe IB an. Ihr Klavierbegleiter aus Auerbach wurde in der Altersgruppe II gewertet. Die jungen Künstler trugen ein umfangreiches Programm vor. Sie spielten aus dem anspruchsvollen Concertino d-Moll op. 96 von Leo Portnoff den 2. und 3. Satz, außerdem eine Romanze von Natalja Baklanova und schließlich das bekannte Menuett aus dem Streichquintett op. 11 Nr. 5 von Luigi Boccherini (bearbeitet für Violine und Klavier).

Für beide Musiker war es nicht die erste erfolgreiche Teilnahme beim Wettbewerb „Jugend musiziert“, der ein Podium für junge Talente ist und die Möglichkeit bietet, intensiv kammermusikalisch zu arbeiten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund der Pandemie wurde der diesjährige Regionalwettbewerb, der sonst in der Akademie für Tonkunst Darmstadt stattfindet, erneut als Videowettbewerb ausgetragen, erfreute sich aber trotzdem reger Teilnahme. red/Bild: Neu