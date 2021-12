Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Geschafft - die achtjährige Lena steht am Mittwochmorgen mit ihrer Mutter vor dem Impfzentrum am Berliner Ring und schaut noch ein bisschen skeptisch. Vor einer Viertelstunde hat sie ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten und ist „eigentlich ganz glücklich“, meint sie. Aber so ein Piks in den Oberarm will halt auch erstmal verkraftet sein. „Das

...