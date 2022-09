Drittes Konzert der Bensheimer Orgelwochen

Bensheim. Am Donnerstag (15.) um 20 Uhr findet das nächste Konzert im Rahmen der Bensheimer Orgelwochen in der Michaelskirche (Darmstädter Straße) statt. Miriam Schulze wird unter anderem mit der Passacaglia von Johann Sebastian Bach und mit Teilen aus Charles-Marie Widors VI. Orgelsymphonie zu hören sein.

Ferner erklingen Orgelwerke von Jehan Alain und Sigfrid Karg-Elert. Die junge Organistin wurde 1996 in Bensheim geboren und erhielt dort ihren ersten Orgelunterricht bei Propsteikantor Konja Voll. Sie studiert an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg, machte 2019 ihren Bachelorabschluss und studiert jetzt im Master dort weiter.

Miriam Schulze spielt morgen bei den Orgelwochen. © Kirche

Parallel zu ihrem Kirchenmusikstudium hat sie dieses Jahr einen Master im Fach Liedgestaltung (Klavier) an der Hochschule für Musik Karlsruhe begonnen. Seit über fünf Jahren ist sie Organistin der Stadtkirche Weinheim.

Der Eintritt zu diesem Konzert beträgt neun Euro (ermäßigt fünf Euro für Schüler und Studenten), der Einlass ist ab 19 Uhr. red