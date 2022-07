Roswitha von Hagke ist Juristin in der Abteilung Spenderbetreuung und Legatemarketing bei der Christoffel-Blindenmission. Im Mehrgenerationenhaus der Caritas hält sie in diesem Sommer drei Gastvorträge zu Themen des Nachlasses und der Vorsorgeverfügung. Am Dienstagabend ging es zunächst um den digitalen Nachlass. Neben dem Vortrag bestand die Möglichkeit, individuelle Fragen zu klären, und

...