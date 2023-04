Die Natur in Bensheim spielerisch entdecken

Bensheim. Die Ferienspiele des Odenwaldklubs Bensheim (OWK) waren ein voller Erfolg. Unter der Leitung von Daniel Brendle und Rebecca Goga lernten 30 Kinder im Grundschulalter von Montag bis Donnerstag die heimische Natur auf spielerische Art und Weise kennen.

Vom „Basislager“, ein Grundstück in der Nähe des Blauen Türmchen, begaben sich die in zwei Gruppen aufgeteilten Schüler zum Einstieg auf eine Waldführung. Tags darauf erklärte die Kräuterfachfrau Dorisa Winkenbach den Kindern sämtliche Gewürzpflanzen. Das theoretische Fachwissen setzten die Jungs und Mädchen gleich in die Praxis um. Zum Mittagessen gab es selbstgemachte Giersch-Limonade mit Kräuterquark und Pellkartoffeln.

Große Resonanz

Die traditionelle und proteinhaltige Mahlzeit erfreut sich auch bei der Jugend von heute noch großer Beliebtheit, wie aus den Ausführungen von Daniel Brendle hervorging.

Der Grundschullehrer hatte vor rund zwei Jahren die Idee, gemeinsam mit dem OWK um Vorsitzende Brigitte Bach ein Outdoor-Ferienprogramm auf die Beine zu stellen. Bereits bei der Premiere 2022 nahmen 18 Kinder teil. „Dieses Jahr mussten wir bei 30 Anmeldungen einen Aufnahmestopp verhängen“, wies der Naturpädagoge auf die große Resonanz hin. Neben der tatkräftigen Unterstützung von Xenja Bradsche und Elfi Klinger dürfte auch das gute Wetter zum Erfolg beigetragen haben. Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel sorgten für unbeschwerte Ferienspiele in der Natur. Einzig etwas kalt sei es morgens gewesen, stellte Brendle fest. Doch den Kindern machte das nichts aus. Durch die zahlreichen Aktivitäten liefen sich die Schüler schnell warm. Dem eigenen Einfallsreichtum waren dabei keine Grenzen gesetzt. Romy und Pauline kreierten für die Gruppe Obstspieße als Dessert. Dass sich viele der Sechs- bis Zehnjährigen bis vor Kurzem noch gar nicht kannten, spielte dabei keine Rolle.

„Das liegt vermutlich daran, dass wir so viel draußen sind“, stellte Brendle in Hinblick auf die gute Harmonie fest und ergänzte: „Für uns Betreuer ist es besonders schön zu sehen, dass sich die Kinder selbstständig in der Natur beschäftigen.“

Ein Blick in die Runde zeigte: Kein Smartphone weit und breit. Stattdessen sah man freudige Kinder, wie sie Fußball spielten, auf dem Spielplatz über Hindernisse kletterten oder sämtliche Schaukeln austesteten. Man habe bewusst nur einen Programmpunkt pro Tag eingeplant, wies der Pädagoge auf die großzügige Freizeitgestaltung für die Teilnehmer hin. Zu lernen gab es trotzdem einiges: Unter anderem hoben die Schüler im Basislager einen Teich aus, erweiterten den Barfußpfad und befüllten ein Hochbeet.

Zudem begab sich die Gruppe auf Schatzsuche. Ausgestattet mit einem Kompass übten die Kinder so das Navigieren im Wald. Zur Belohnung erhielt jeder Abenteurer ein T-Shirt. Abgerundet wurde die erfolgreiche Woche am Donnerstag von einem gemeinsamen Lagerfeuer mit selbstgemachtem Stockbrot.

Bei so viel positiver Resonanz überrascht es nicht, dass die Bensheimer Ortsgruppe des OWK für nächstes Jahr ein erneutes Unterhaltungsprogramm plant. Dann findet die Betreuung aufgrund der frühen Osterferien allerdings erst in der dritten Ferienwoche statt.