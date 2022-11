Rote Haare, Latzhosen und ein kecker Gesichtsausdruck. Die charakteristischen Figuren aus dem Kinderbuch „Die Wuselwatze – eine Bensheimer Kindergeschichte“ von Erika Ertl ist in der Region schon seit den 1980er Jahren ein Begriff – und heute ist das lokale Kinderbuch so gut wie jedem in Bensheim bekannt – egal ob klein oder groß.

Erika Ertl, ehemalige Pressemitarbeiterin der Stadt

...