Die Familienkirche stellt sich vor

Bensheim. Das heutige Türchen beim Lebendigen Adventskalender wird von der Familienkirche gestaltet und steht unter dem Motto „Wir stellen uns vor – Familienkirche im Pastoralraum“. Von Bensheim ins Lautertal über Auerbach nach Zwingenberg und Fehlheim macht sich die Familienkirche Schritt für Schritt auf den Weg, um Neues zu wagen.

Dabei wachsen alle Beteiligten zusammen mit jedem Fest, welches gemeinsam gefeiert wird: Ob im Freien auf Picknickdecken mit der Sonne im Gesicht oder in der Kirche mit erlebnisreichen Gottesdiensten für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie. Der adventliche Impuls der Familienkirche findet um 18 Uhr vor dem „Halbstark“ in der Hauptstraße 96 in Bensheim statt. red