Die Drachenberge in Bensheim wachsen weiter

Bensheim. Familie Pietralla hat für den Rotary-Club Bensheim-Heppenheim in der Corona-Zeit ein Weckglas-Dinner organisiert und gekocht, zu dem sich unerwarteterweise dann 80 Clubmitglieder mit Partnern angemeldet haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gab ein Drei-Gangmenü, welches dann Corona-konform gleichzeitig im jeweiligen Zuhause genossen wurde. Der Reinerlös sollte dann einem guten Zweck zugeführt werden. Die Mehrheit folgte Andreas Pietrallas Vorschlag, das Geld den Drachenbergen zu stiften.

Andreas Pietralla und seine Enkelkinder sind Fans der Drachenberge. © Verein

Pietrallas Enkelkinder sind große Fans von diesem Erlebnisspielplatz und auch er selbst feierte bereits seinen 60. Geburtstag auf dem Gelände. Bei dieser Feier wurde gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume“ die Idee einer kleinen Burganlage an den Drachenbergen geboren. Diese wird in Anlehnung an das Auerbacher Schloss gestaltet werden.

Ein Projektbaustein dieser Anlage, die zum zehnjährigen Vereinsjubiläum im Herbst 2022 eingeweiht werden soll, ist eine große Tampenschaukel für fünf bis sieben Kinder. Hierfür sammeln die Sterntaler mit ihrem diesjährigen Spendenmarathon „Burgkumpanei“. 25 000 Euro werden für Herstellung, Transport und Aufbau dieser „Ramme“ benötigt. Die 1780 Euro aus dem Rotary-Weckglasdinner tragen dazu bei, den Projektbaustein „Tampenschaukel“ umzusetzen. Der Verein bedankt sich bei allen für die tolle Unterstützung. Mittlerweile sind fast die Hälfte der Gelder für die Schaukel eingegangen. Das nächste Projekt dazu ist das Mittelalterfest „Mysticum“ am 7. November von 13 bis 19 Uhr. Bei freiem Eintritt gibt es hier einiges an den Drachenbergen zu entdecken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und schon hat sich eine neue Idee entwickelt. Verena und Dennis Kunkel aus Lorsch, mittlerweile Vereinsmitglieder der „Sterntaler“ kochen mit Freunden „Ungarisches Gulasch“. Hierfür kann man sich in Kürze anmelden. Dieses „ Essevent“ findet am 14. November um die Mittagszeit an den Drachenbergen statt. Genauere Infos folgen. red