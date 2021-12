Dentsply Sirona spendet 10.000 Euro an die Bürgerstiftung Bensheim

Bensheim. Es ist das zweite Weihnachtsfest unter schwierigen Bedingungen. „Umso wichtiger ist es, sich auf schöne Traditionen zu besinnen, die anderen Kraft und ein wenig Zuversicht geben. Eine solche ist die jährliche Weihnachtsspende von Dentsply Sirona“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Geschäftsleitung am Standort Bensheim stellen der Bürgerstiftung Bensheim in diesem Jahr 10 000 Euro zur Verfügung, um wichtige Projekte für die Menschen in der Region zu unterstützen.

Am 21. Dezember übergaben die Geschäftsführer am Standort, Gregor Walter, HR Vice President Digital Platforms & Solutions, und Michael Martin, Betriebsratsvorsitzender von Sirona Dental Systems in Bensheim, die Spende an die Bürgerstiftung. Den Betrag aus einer Spendensammlung unter den Mitarbeitern am Standort Bensheim stockte die Geschäftsführung auf, so dass der Bürgerstiftung ein ansehnlicher Betrag zur Förderung des sozialen und kulturellen Lebens in Bensheim zur Verfügung stehe. Stadtrat Adil Oyan nahm die Spende stellvertretend für die Stiftung entgegen. Dentsply Sirona knüpft damit an die Spende aus dem Vorjahr an. Mit dem Geld förderte die Bürgerstiftung im vergangenen Jahr innerhalb des Projektes „Active Learning“ beispielsweise Patenschaften für sozial benachteiligte Kinder aus Bensheim. Dabei erhalten junge Menschen bei ihren täglichen Lernprozessen Unterstützung. Außerdem erhielt der Verein „Heldenstärker“ von der Stiftung eine Spende für die Vorbereitung und Durchführung des „Fachtags für Kindernotfälle“.

„Gerade weil die Vorbereitung und Durchführung von Projekten derzeit erschwert ist, freuen wir uns, dass wir als Stiftung mit der Unterstützung von Dentsply Sirona entsprechende Vorhaben fördern können. Somit tragen wir gemeinsam dazu bei, das gesellschaftliche Leben vor allem für benachteiligte Menschen aufrechtzuerhalten“, sagte Adil Oyan bei der Scheckübergabe.

Die aktuellen Einschränkungen und der Verzicht, mit dem alle leben müssen, belasten verwundbare Gruppen besonders hart. „Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, mit unserer traditionellen Spendenaktion wieder dazu beizutragen, Leid und Verzweiflung ein wenig zu mildern“, erläuterte Jan Siefert, Vice President Operations und Geschäftsführer am Standort Bensheim.

Die traditionelle Spendenaktion umfasste neben der Möglichkeit, Spenden an den Eingangspforten zum Bensheimer Unternehmensgelände abzugeben, auch die der Online-Spende. „Wir sind sehr stolz darauf, dass diese Aktion wirklich von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort getragen wurde“, erklärte Volker Vellguth, Geschäftsführer der Dentsply Sirona Deutschland GmbH. „Wir agieren als ein Team und haben auf diese Weise eine wirklich tolle Spendensumme erreicht.“

Als einer der größten Arbeitgeber an der Bergstraße ist Dentsply Sirona der Region eng verbunden. „Umso mehr freuen wir uns über das große Engagement, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtliche und soziale Initiativen unterstützen, die einfach zu unserer Gesellschaft gehören“, sagt Jan Siefert.

Die Bürgerstiftung wurde 2009 ins Leben gerufen mit dem Zweck, Projekte zu fördern, die von Institutionen oder Gruppen in Bensheim getragen und durchgeführt werden. Weitere Infos unter www.bensheim-buergerstiftung.de. red