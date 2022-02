Am Gedenktag zur Erinnerung an die Namensgeber hatte die Geschwister-Scholl-Schule zu einer Podiumsrunde eingeladen. Im Mittelpunkt stand ein vor 22 Jahren gedrehter Film über „Das Lager der verlassenen Kinder“ in Lindenfels nach dem Zweiten Weltkrieg. Unser Bild zeigt (v.l.) Zeitzeuge Otto Schneider, Regisseurin Yvonne Menne, Lehrer Frank Maus und den Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig.

