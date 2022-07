Das BA-Sommerrätsel: 20 Antworten zu Bensheim

Heute präsentieren wir des Rätsels Lösung: 20 Fragen rund um Bensheim mit den richtigen Antworten – und ein paar Erläuterungen. cim

6 Bilder Der Walderdorffer Hof wurde im Jahr 1395 erbaut. © Dietmar Funck

In welchem Jahr wurde Bensheim das Marktrecht verliehen?

Das BA-Sommerrätsel – Die Spielregeln Das BA-Sommerrätsel besteht pro Folge aus 20 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Die Folgen werden mittwochs veröffentlicht. In jeder Folge wird ein anderes der sieben Lokalressorts aus dem Kernverbreitungsgebiet des BA abgedeckt – also Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lautertal und Lindenfels. Jeweils in der Samstagsausgabe veröffentlichen wir die richtigen Antworten zu den 20 Fragen, die am Mittwoch zuvor gestellt worden sind. Bei jeder Folge unseres Sommerrätsels wird ein Buchstabe veröffentlicht. Aus den 14 Buchstaben aller Rätselfolgen entsteht ein Lösungswort. Diesen Begriff senden Sie in einem Lösungsformular, das am 31. August und 3. September in der Zeitung veröffentlicht wird, auf dem Postweg an das BA-Medienhaus (Rodensteinstraße 6) in 64625 Bensheim, oder online dann an den BA auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel. Zu gewinnen gibt es drei Geschenkkörbe im Wert von je 100 Euro aus dem Regionalregal des BA. Der Buchstabe, der für das Lösungswort benötigt wird, ist heute erneut ein S. Alle bisher erschienenen Folgen lesen online Sie auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel

b) 956 – der Bensheimer Wochenmarkt hat damit eine über 1000-jährige Tradition. Doch auch die anderen beiden Zahlen haben für Bensheim eine besondere Bedeutung – im Jahr 765 wurde Bensheim als Basinsheim erstmals urkundlich erwähnt, 1320 wurden die Stadtrechte per Urkunde bestätigt.

Auerbach ist mit Abstand der Bensheimer Stadtteil mit den meisten Einwohnern. Welcher Stadtteil folgt auf Platz 2?

a) Fehlheim – Auerbach hat rund 10 000 Einwohner und macht damit fast ein Viertel der Gesamteinwohnerzahl der Stadt aus. Danach folgt mit großem Abstand Fehlheim mit rund 1700 Einwohnern. In Schwanheim wohnen rund 1300 Menschen, in Zell etwa 930.

Wie heißt ein Aussichtspunkt im Auerbacher Fürstenlager?

c) Champignonberg – so wird der beliebte Aussichtspunkt genannt, der am Nordhang oberhalb des Dorfes liegt. Der Name stammt vermutlich von den dort Ende des 18. Jahrhunderts errichteten Sandsteintischen, auch „Fünf Tische“ genannt.

Wann wurde der älteste Bensheimer Sportverein gegründet?

c) 1570 – seit dieser Zeit existiert die Privilegierte Schützengesellschaft (PSG) Auerbach nach eigenen Angaben ununterbrochen. Im Jahr 1962 wurde der Turnverein Bensheim gegründet und ist damit nicht nur der älteste Turnverein der Stadt, sondern im gesamten Kreis Bergstraße.

An welchem Platz stand bis zum Zweiten Weltkrieg das Bensheimer Rathaus?

c) Marktplatz – hier stand das Bensheimer Rathaus über viele Jahrhunderte hinweg. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg im März 1945 bei Bombenangriffen zerstört. Später wurde an dieser Stelle das Haus am Markt errichtet. Die Stadtverwaltung ist seit 1983 im ehemaligen bischöflichen Konvikt an der Kirchbergstraße untergebracht.

Wem zu Ehren wurde der Hemsbergturm auf dem gleichnamigen Berg erbaut?

a) Reichskanzler Bismarck – der steinerne Turm auf dem Hemsberg wurde im Jahr 1902 nach Plänen von Heinrich Metzendorf errichtet. Er wurde als Bismarck-Denkmal erbaut, also zu Ehren des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck.

Welches Gebäude gilt als das älteste Fachwerkhaus im südhessischen Raum?

b) Walderdorffer Hof – der ehemalige Adelshof in der Obergasse wurde im Jahr 1395 erbaut und ist damit mehr als 625 Jahre alt. Sein Alter wurde im Jahr 2000 durch die Untersuchung von Holzproben ermittelt. Der Wambolter Hof – ebenfalls ein Adelshof – ist über 300 Jahre jünger. Das Haus Fleck am Marktplatz wird um das Jahr 1500 datiert.

Welche Stadt war Bensheims erste offizielle Partnerstadt?

a) Beaune – seit 1960 ist Bensheim mit der Stadt im französischen Burgund verschwistert – es ist die erste offizielle Städtepartnerschaft Bensheims. Amersham/England folgte im Jahr 1977, mit Riva del Garda/Italien ist Bensheim seit 1988 verschwistert.

Wie viele Meter misst der Kirchberg, auf dem Bensheims beliebtestes Ausflugsziel steht?

b) 220 Meter – um genau zu sein, wird die Höhe des Bensheimer Hausbergs mit 220,6 Meter angegeben. Wer sich vom Ritterplatz auf den Weg hinauf macht, muss ca. 100 Höhenmeter überwinden.

Die Bensheimer Passionsspiele sind weit über die Region hinaus bekannt. In welchem Jahr hatte die Karfreitagsprozession Premiere?

c) 1983 – damals gab es erstmals eine öffentliche Prozession an Karfreitag. Auf die Beine gestellt werden die Passionsspiele Jahr für Jahr von der italienischen Gemeinde.

Im Jahr 2014 feierte Bensheim seinen zweiten Hessentag. Welche Band eröffnete das Fest in der Arena im Stubenwald?

a) Seeed – die Musiker um Peter Fox waren die ersten, die in der großen Arena auftreten durften. Sunrise Avenue gab das letzte Konzert in der Arena, BAP trat in der Weststadthalle auf.

Die Staatskanzlei vermeldete am Ende des Hessentags 2014 einen Rekord. Noch nie gab es bei einem Landesfest so viel Sonnenstunden. Wie viele waren es?

b) 110 – das Landesfest in Bensheim wurde damit zum „sonnigsten Hessentag aller Zeiten“.

1976 wurde schon einmal der Hessentag in Bensheim gefeiert. Wie lauteten die Vornamen des damaligen Hessentagpaares?

a) Jutta und Rolf – die Geschwister Schmitt bildeten das Hessentagspaar 1976. 2014 gingen Anne Weihrich und Markus Glanzer als Botschafter für den Hessentag an den Start.

Aus wie vielen Glocken besteht das Glockenspiel in der Stadtkirche Sankt Georg am Marktplatz?

b) 24 – seit Ende 2020 erklingt das Glockenspiel am Bensheimer Marktplatz, die Glocken wurden in einer Gießerei in Wetzlar gefertigt.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

a) Das Naturschutzzentrum an der Erlache wurde 2004 eröffnet. Die Eröffnung fand im Rahmen des Heppenheimer Hessentags statt. Das ehemalige Haus am Markt wurde 1978 eröffnet – und das erste Bensheimer Bürgerfest fand 1975 statt.

Das erste Winzerfest wurde im Oktober 1929 gefeiert – aus welchem Anlass wurde das Fest ursprünglich ins Leben gerufen?

b) Ankurbeln der heimischen Wirtschaft – der Verkehrsverein wollte Ende der 1920er Jahre mit dem Fest Wirtschaftsförderung betreiben. Vorläufer war die Bensheimer Woche, die 1927 veranstaltet wurde.

Welche/r dieser drei Schauspielerinnen und Schauspieler wurde (noch) nicht mit dem Gertrud-Eysoldt-Preis ausgezeichnet?

c) Martina Gedeck – Klaus Maria Brandauer erhielt den Eysoldt-Ring 2008, Nina Hoss wurde mit dem Ring 2006 ausgezeichnet.

Der Bau der Westtangente – heute Stubenwaldallee – ist das größte Bensheimer Straßenbauprojekt der letzten Jahrzehnte. Wie viele Kilometer misst die Strecke zwischen den Kreisverkehren an der Robert-Bosch-Straße und der verlängerten Saarstraße?

b) 3 Kilometer – der letzte Bauabschnitt der Umgehungsstraße wurde im Jahr 2014 freigegeben. Zwölf Millionen Euro wurden damals investiert.

In welcher Sportart wurde der Bensheimer Steffen Gebhardt sowohl in der Jugend als auch bei den Junioren Weltmeister?

b) Moderner Fünfkampf – Steffen Gebhardt war 1999 Weltmeister im Modernen Fünfkampf bei der Jugend sowie 2002 bei den Junioren. Er nahm an drei Olympischen Spielen teil, wurde 2008 in Peking und 2012 in London jeweils Fünfter.

In Bensheim gibt es einen Eintracht-Frankfurt-Fanclub – wie heißt er?

a) Adlerfreunde.