CDU im Bensheimer Westen unterwegs

Bensheim. Die CDU-Fraktion will sich im Rahmen der nächsten Sitzung mit dem Berliner Ring und dem, was sich in den letzten Jahren rechts und links entwickelt hat, beschäftigen. Am heutigen Dienstag (27.) soll es um 19 Uhr ausgehend vom Treffpunkt am neuen Kindergarten am Bertolt-Brecht-Ring nach Süden gehen – vorbei an Grillplatz, Radcrossstrecke, Sportgelände, Festplatz, Weststadthalle und Badesee.

„Der Berliner Ring hat sich in diesem Bereich, an den die Kappesgärten angrenzend, zu einem Schwerpunkt vor allem für sportliche Aktivitäten entwickelt“, betont Ingrid Schich-Kiefer, Ortsvorsteherin von Bensheim-West.

Diese werden nicht nur von den nahen Anwohnern aller Altersgruppen, sondern wegen der verkehrsgünstigen Lage auch aus anderen Teilen der Stadt genutzt. Die neue Buslinie am Berliner Ring ergänzt seit Einführung des Sommerfahrplans Rad und Auto als Verkehrsmittel auf dieser wichtigen Nord-Süd-Achse.

Die Stadtverordneten der CDU werden die provisorische Umleitung des Radwegs an der Weststadthalle vor Ort anschauen, wo nach wie vor die abgebaute Fußgängerbrücke den regulären Radweg blockiert. Anschließend wollen sie in der Gaststätte Weiherhaus, Saarstraße 56, einkehren. red