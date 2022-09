Bunte Regenschirme im Bensheim-Design

Bensheim. Monatelang hat der Regenschirm in der hintersten Ecke der Garderobe ein trauriges Dasein gefristet – doch jetzt wird das nützliche Accessoire wieder dringend benötigt! Pünktlich zum nassen Herbstwetter sind ab sofort Regenschirme im Bensheim-Design bei der Tourist-Information erhältlich: So bunt wie die Jahreszeit selbst sind auch die Schirme, die es in sieben verschiedenen Farben gibt – jeweils mit dem Logo der Stadt und dem Schriftzug „ Bensheim – Herz der Bergstraße“ versehen. Die Schirme kosten je 15 Euro. ps/Bild: Stadt

