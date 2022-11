Erst saniert, dann bestückt – und jetzt eröffnet: Das ehemalige Wiegehäuschen am Pfarrzentrum in Fehlheim hat der Ortsbeirat zusammen mit engagierten Bürgern in ein Bücherhäuschen umfunktioniert. Seit ein paar Tagen läuft der Betrieb.

Zugänglich sind die Bücherregale in der Regel tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit. Wer möchte, kann dort Bücher, „die man selbst gut findet und ein

...