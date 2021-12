Boostern statt böllern in Auerbach

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Die Delta-Welle schwächt sich ab, aber die Omikron-Variante steht nicht nur bereits vor, sondern hat mindestens schon einen Fuß in der Tür. Wie schwer es Deutschland erwischt, lässt sich aktuell nicht absehen. Unstrittig ist aber, dass Impfungen nach wie vor dazu beitragen, sich und andere zu schützen.

Der Verein Wir sind Bergstraße ruft deshalb zu einer weiteren Impfaktion auf. „Wir boostern uns quasi ins neue Jahr“, meint Vorsitzende Bianca Scholz lächelnd. Zum dritten Mal krempeln die ehrenamtlichen Helfer nun schon die Ärmel hoch und leisten einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus.

Angefangen hat es Anfang des Monats mit der Immunisierung von Feuerwehrleuten aus dem Kreisgebiet im ehemaligen Bensheimer Impfzentrum. Danach stand das Adventsimpfen im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach auf dem Programm - beide Mal kooperierte man mit dem Kreis Bergstraße, der die Vakzine zur Verfügung stellte.

Am Mittwoch, 29. Dezember, heißt es nun boostern statt böller, erneut wird das Bürgerhaus Kronepark in Auerbach in ein kleines, leistungsfähiges Impfzentrum verwandelt. Von 12 bis 16 Uhr gibt es den Piks in den Oberarm in Zusammenarbeit mit der Arztpraxis Dr. Tilmann Bert. 90 Biontech-Dosen und 200 Moderna-Booster können nach Angaben des Vereins verimpft werden.

Biontech ist für alle ab zwölf Jahren nach Anmeldung unter info@wirsindbergstrasse.de erhältlich, wer sich mit dem Mittel des amerikanischen Herstellers Moderna auffrischen lassen will, kann sich vorher melden, braucht es aber nicht zwingend, sondern kann einfach vorbeischauen. Bei der Anmeldung per Mail anzugeben ist neben dem Namen auch das Geburtsdatum, um den Impfstoff zuordnen zu können. Unter 30-Jährige erhalten bekanntlich laut der Empfehlung der Stiko Biontech.

Apropos Ständige Impfkommission: Die hatte vor ein paar Tagen bekanntgegeben, dass man sich nun bereits drei Monate der dem zweiten Piks boostern lassen. Fünf bis sechs Monate muss demnach niemand mehr warten, bevor er seinen Schutz auffrischen lässt. Mitzubringen sind am Mittwoch - wie gehabt - Impfpass, Gesundheitskarte und ein Lichtbildausweis.

Bianca Scholz freut sich als Vorsitzende nicht nur über viele Impfwillige, sondern ebenso über die vielen Unterstützer der Aktion, die mit anpacken, selbst wenn sie kein Mitglied von Wir sind Bergstraße sind. Für sie und die Verantwortlichen im Vorstand ist das ein Stück gelebte Solidarität in schwierigen Zeiten.

Wobei nicht vergessen werden darf, dass der komplette Verein durch sein Engagement ein klares Zeichen setzt, sich vorbildlich einbringt und mit dazu beiträgt, das ohnehin schnell gewachsene Angebot an Impfungen weiter auszubauen. An Kreativität, wie die Mittel unter das Volk zu bringen sind, mangelt es den Protagonisten übrigens nicht. Sollte am Mittwoch nicht alles verimpft werden können, wird über einen mobilen Dienst nachgedacht. Möglich wäre es, mit einem Wohnmobil unter dem Motto „Booster Tour de Bergstraße“ eine schnelle Verteilung umzusetzen. Wie das konkret aussieht und ob es überhaupt angegangen wird, kann man am besten direkt beim Verein erfragen.

Unabhängig davon bleiben die Chancen groß, noch vor dem Jahreswechsel das Immunsystem weiter auf einen Angriff des Coronavirus zu trainieren. In den drei Impfstellen des Kreises in Heppenheim, Rimbach und Viernheim ist die Nachfrage zwar ebenfalls hoch und freie Termine kurzfristig rar. Es lohnt sich jedoch, immer mal wieder auf der Homepage des Kreises Bergstraße vorbeizuschauen. Abgesagte Termine werden dort schnell wieder freigeschaltet.