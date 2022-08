Ein großer Bedarf besteht nach Ansicht der CDU-Fraktion in Bensheim an Wohnraum. „Während die Stadt aufgrund ihrer Lebensqualität und Lage einen Zuzug verzeichnet, sind die Auswirkungen nicht zuletzt bei Mieten und Immobilienpreisen spürbar“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die CDU-Fraktion setze sich daher dafür ein, dass zusätzliche Wohnungen gebaut werden können.

Wie die

...