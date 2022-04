„Bergstraße mobil“ trifft sich digital

Bensheim. Beim Treffen am heutigen Samstag (2.), 19 Uhr, will sich das Netzwerk „Bergstraße mobil“ mit den Stadtverkehren im Kreis Bergstraße befassen. Anlass ist der Beschluss der Bensheimer Stadtverordneten zur Einrichtung einer neuen Stadtbuslinie auf dem Berliner Ring. Aber auch die anderen Städte mit eigenen Stadtverkehren – Lampertheim, Bürstadt und Heppenheim – sollen besprochen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmenden diskutieren, was erfolgreiche Stadtverkehre in Klein- und Mittelstädten ausmacht und was in den betroffenen Kommunen im Kreis Bergstraße gut und verbesserungswürdig läuft. Das Treffen ist öffentlich und findet als Videokonferenz statt. Die Zugangsdaten befinden sich kurz vor Veranstaltungsbeginn auf der Seite www.bergstrassemobil.de/nwt . red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2