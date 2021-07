Bensheim. Premiere am AKG: Erstmals hat es ein Schüler in die Bundesrunde der Mathematik-Olympiade geschafft. Sandro Aust aus der Klasse 9b hatte sich als Bester in Hessen beim Landeswettbewerb für das Finale qualifiziert. Die Bundesrunde ist die vierte Stufe des gestaffelten Wettbewerbs und der Höhepunkt für die besten Mathecracks ab Klasse acht.

Wie bereits 2020 fand der nach

...