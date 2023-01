Dem Parktheater geht noch in diesem Jahr ein energiesparendes Licht auf. In der spielfreien Zeit im Sommer soll die Beleuchtung im Haus auf LED umgestellt werden. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung gab es bereits, so dass die Arbeiten in Angriff genommen werden können.

Nach Berechnungen eines beauftragten Planungsbüros kann durch den Austausch mit einer Einsparung von 63 000

