Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Der Neubau der Kita Sankt Winfried in der Weststadt soll spätestens in einem Jahr bezugsfertig sein - und damit rund zwölf Monate später als ursprünglich geplant. „Die Rohstoffkrise hat uns ausgebremst“, erklärte Pfarrer Christian Stamm bei einem Ortstermin am Donnerstagnachmittag. Immer wieder kam es zu Verzögerungen, der Abstimmungsbedarf zwischen den

...