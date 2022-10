Bensheimer Chor probt für Weihnachten

Bensheim. Gospel muss man erleben, denn Gospel ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern eine Lebenseinstellung. Der Grund für die große Begeisterung an der Gospelmusik liegt vielleicht darin, dass die Lieder ehrlich, emotional und kraftvoll sind. Sie gehen unter die Haut, laden zum Mitsingen ein, fordern zum Bewegen auf. Zudem schafft es diese Musikrichtung auf besondere Weise, Herz und Seele anzusprechen.

Der Bensheimer Gospelchor Getogether macht sich jetzt schon seit über zwanzig Jahren einen Namen in der Gospelszene. Neben Konzerten im In- und Ausland und auf verschiedenen Veranstaltungen wie Kirchentagen konnte der Chor sein Können unter Beweis stellen.

Nun knüpft der Chor, nach Corona-bedingter Pause, wieder an eine liebgewonnene Tradition an und bereitet für dieses Jahr Christmas-Gospels vor. Mit neuem Repertoire, aber auch mit „alten“ Liedern, die wieder erarbeitet werden, will Getogether die Zuhörer auf eine Reise der Emotionen mitnehmen. Nachdenkliches, aber auch Hoffnung, Vertrauen, Liebe und unbändige Freude sind in der Musik förmlich zu greifen.

Beim Probewochenende im September nahm der Chor den Spirit von Gospel auf. Neben dem Erlernen und Festigen der Songs standen vor allem das Miteinander und auch viel Freude und Spaß am Musizieren im Mittelpunkt. Chorleiter Thorsten Mühlberger forderte die Sängerinnen und Sänger wiederholt auf, sich „zu spiegeln“. Damit erreichte er, dass die Beteiligten sich stimmlich, rhythmisch und auch in der Klangfarbe aufeinander abstimmten und so voneinander profitierten.

Bei der Probe am Samstagabend meinte er: „Schon allein für diesen Sound hat es sich gelohnt, dass ich heute hierhergekommen bin. Ich hatte Gänsehaut auf den Armen, das passiert mir bei Chören, die ich dirigiere, äußerst selten.“ Die Sängerinnen und Sänger freuen sich auf die kommenden Proben und sind sehr motiviert, die Lieder weiter zu perfektionieren und bei den Konzerten vorzustellen.

Für die Adventszeit stehen bereits folgende Termine fest: Am Freitag, 25. November, um 19 Uhr bereichert Getogether den Lorscher Weihnachtsmarkt mit einem Open-Air-Konzert. Der Chor singt am Samstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche der Stephanusgemeinde in Bensheim und sonntags (4. Dezember) um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Leutershausen. Für beide weihnachtlichen Gospel-Konzerte wird Eintritt erhoben. Ein Kartenvorverkauf ist geplant. Weitere Information hierzu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Getogether wird auch in diesem Jahr wieder einen Stand beim Bensheimer Weihnachtsmarkt betreiben, der sowohl handwerklich als auch kulinarisch bestückt sein wird. Am 27. und 28. November kann Selbstgemachtes aus der Getogether-Küche und Werkstatt erworben werden.

Geprobt wird mittwochs um 19.45 Uhr in der Stephanusgemeinde in Bensheim. Gospelbegeisterte Mitsänger sind jederzeit eingeladen vorbeizuschauen. red