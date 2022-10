Benefiz-Abend für das Frauenhaus Bergstraße

Bensheim. Das Frauenhaus Bergstraße mit der Beratungs- und Interventionsstelle Häusliche Gewalt ist ein zentraler Knotenpunkt im sozialen Netzwerk der Region. Ohne Spenden könnten das Angebot und die wichtige Arbeit der Mitarbeiterinnen aber kaum aufrechterhalten werden. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wirbt der Verein Frauenhaus als Träger der Einrichtung immer wieder um Unterstützung. So wurde zwischen 2013 und 2018 erfolgreich Benefizkonzerte mit Bergsträßer Künstlern ausgerichtet.

Daran wird nun am Samstag, 19. November, angeknüpft. Der Bergsträßer Schlagerkönig Rico Bravo gibt sich ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Kolpinghaus die Ehre für den guten Zweck. Tickets sind im Vorverkauf für zehn Euro (Abendkasse 13 Euro) erhältlich im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, in der Tourist-Information, im Pop-up-Store Regionales Regal (ebenfalls in der Fußgängerzone) sowie online unter www.ztix.de.

„Alle Einnahmen kommen den Frauen und ihren Kindern zugute, für die der Traum vom Glück zum Alptraum wurde und die in der Beratungsstelle oder im Frauenhaus Bergstraße Hilfe gefunden haben. Der Abend verspricht ein ausgelassener Spaß zu werden, eine Gelegenheit zum Abtanzen und um seine Sorgen in dieser schwierigen Zeit für eine Weile zu vergessen“, betont Vorsitzende Martina Evertz.