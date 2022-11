Behinderungen in der Limesstraße in Bensheim

Bensheim. Der KMB wird im Zeitraum vom 21. bis 28. November in der Limesstraße/Ecke Heidelberger Straße in Bensheim einen Hausanschluss sowie einen Sinkkastenanschluss in der Entwässerungseinrichtung erneuern. Die Maßnahme erfolgt in offener Bauweise. Die Fahrbahn und der nördliche Gehweg müssen aufgegraben werden.

Für den Fahrzeugverkehr wird im genannten Zeitraum eine Vollsperrung in diesem Bereich eingerichtet. Die Umleitung erfolgt über die Arminstraße bzw. die Wilhelm-Euler-Straße und den Jakobsweg.

Das Zu- und Abfahren für die Anwohner bis zur Baustelle ist laut KMB möglich. Für Fußgänger und Radfahrer ist eine Durchfahrt dauerhaft gewährleistet.

Für Rückfragen steht Markus Arzberger (Telefon 06251/1096-38) vom KMB zur Verfügung. red