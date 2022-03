Ausstellung in Auerbach: Malerei trifft auf Fotografie

Auerbach. „Verschmelzungen“: Unter dem Titel treffen sich Birgit Metzler, die Malerin, und Berthold Mäurer, der Fotograf, um in einer gemeinsamen Ausstellung im Damenbau des Fürstenlagers ihre Arbeiten zu präsentieren.

Beide zeigen in ihren Arbeiten eine tiefe Naturverbundenheit, die in der künstlerischen Umsetzung mit den spezifischen Fertigkeiten des jeweiligen Metiers dargestellt werden. Sie ist die fotorealistische Malerin und er der malende Fotograf.

So ist es nicht verwunderlich, dass sie den Versuch starten, einige ihrer Bilder in einem digitalen Prozess zu verschmelzen. Beiden bleibt trotzdem ihre künstlerische Eigenheit und Freiheit. Sie bevorzugt die Ölmalerei auf Leinwand, er die analoge Fotografie mit deren digitaler Gestaltung.

Sie schneidet mit fotografischer Präzision mit spitzem Pinsel Elemente aus dem Zusammenhang und befreit sie aus den Fesseln, der sie umgebenden Wirklichkeit, um sie in eine neue, unwirklich scheinende Umgebung zu implantieren. Er nimmt das Foto als Skizze, das dann mit den digitalen Möglichkeiten von Ausschnitt und Filtereinsatz verfremdet wird. Es entsteht ein neues Bild, dessen Ursprung man nicht mehr erkennen kann. Beiden ist der Wunsch inne, den Betrachter in Raumlandschaften zu führen, in denen seine gewohnten Sichtweisen aufgelöst werden. Die Fantasie gibt die Freiheit, auf geheimnisvolle Weise neue Bildwelten zu entdecken und eigene Assoziationen zu entwickeln.

Vernissage ist am Sonntag, 20. März, um 11.00 Uhr. Einführende Worte spricht Roland Held, Kunsthistoriker, die musikalische Umrahmung gestaltet Johannes Mäurer. Veranstalter ist die Gruppe Kunst im Fürstenlager des Kur-und Verkehrsvereins Auerbach. Zu sehen sind die Werke bis zum 17. April im Damenbau. red

Info: Öffnungszeiten: samstags von 14.30 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr sowie an Ostermontag von 11 bis 18 Uhr

