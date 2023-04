Ausflug zu den Habsburgern

Bensheim. Der Jahresausflug des deutsch-tschechischen Freundeskreises Bensheim – Hostinné führte nach Speyer. Vorsitzende Carola Heimann begrüßte unterwegs die Reisenden, unter ihnen auch Stadtrat Oliver Roeder sowie der ehemalige Leiter des Staatsweingutes Heinrich Hillenbrand.

Bevor die Gruppe das historische Museum der Pfalz besichtigte, unternahm sie noch einen Rundgang im Speyerer Dom. Dort ruht der Habsburger König Rudolf. Die Wurzeln der Habsburger Dynastie liegen in Argau in der Schweiz. Der vor 750 Jahren gekrönte König Rudolf der I. gewann damals die Wahl gegen Ottokar von Böhmen.

Rudolf begründete 1273 die Habsburger Dynastie, die Jahrhunderte Mitteleuropa beherrschen sollte. Die Ausstellung zeigt viele handschriftliche Urkunden, Reliquien und historische Gegenstände aus dem frühen Mittelalter. Nach einer eineinhalbstündigen Führung war die einstimmige Meinung der Gruppe: „Eine sehr interessante und gelungene Ausstellung.“ Diese ist noch bis zum 14. April zu sehen. Nach so viel geschichtlichen Eindrücken kehrten die Geschichtshungrigen in der Ortschaft Weissenheim am Berg in einer gemütlichen Weinschänke zum Mittagessen ein und schlenderten anschließend durch die verwinkelten Gassen des romantischen Orts. Als letzter Punkt der Fahrt stand eine Weinprobe auf dem Programm. Diese fand bei der Winzergenossenschaft „Vier Jahreszeiten“ statt, die vom Leiter der Genossenschaft sowie von Heinrich Hillenbrand moderiert wurde. red