Auf zwei Rädern zu mehr Unabhängigkeit

Bensheim. Die Osterferien sind angebrochen – somit bietet der Schulhof des Goethe-Gymnasiums wieder Platz für den Fahrradkurs für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund. Das Projekt soll Mädchen und Frauen mobiler machen, die bisher nicht die Chance hatten, Fahrradfahren zu lernen.

2009 von der Frauenbeauftragten Marion Vatter ins Leben gerufen, liegt die Organisation des Fahrradkurses seit 2021 in den Händen des Teams Soziales und Integration der Stadt Bensheim. Aufgrund des großen Bedarfs zog das Projekt seit seiner Entstehung weite Kreise und auch diesmal ist der Kurs wieder gut besucht. Die acht Teilnehmerinnen kommen unter anderem aus Pakistan, Syrien, der Ukraine, aber auch aus Deutschland. Wie in den vergangenen Jahren ist Dorothee Sachinian von der DJK/SSG Bensheim als Kursleiterin im Einsatz. Sie hob nicht nur die enormen und schnellen Fortschritte der Teilnehmerinnen hervor, sondern betonte auch, dass die Frauen in Sachen Verkehrsregeln, Selbstschutz aber auch in der richtigen Haltung auf dem Rad geschult werden, um sie nach der Kurswoche nicht ungeschützt in den Straßenverkehr zu entlassen.

Doch besonders wichtig ist der Kursleiterin, dass durch das Erlernen des Radfahrens die Teilnehmerinnen eine neue Form der Unabhängigkeit und Freiheit erfahren. Diese schwangen sich begeistert auf die Fahrräder und stellten ihr Können am zweiten Kurstag direkt unter Beweis. Die dafür benötigten Fahrräder und Helme werden jedes Jahr von der Stadt zur Verfügung gestellt.

Durch das Landesförderprogramm „Sport integriert Hessen“ ist nicht nur der Ankauf der Ausstattung für den Fahrradkurs möglich gewesen, sondern auch die Finanzierung des Kursangebotes, das daher für die Teilnehmerinnen auch in diesem Jahr wieder kostenlos ist. Das Goethe-Gymnasiums hat auch diesmal wieder – wie bereits seit 2017 – den Schulhof für den Fahrradkurs zur Verfügung gestellt. ps