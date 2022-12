Auerbacher feiern Fastnacht

Auerbach. Die Auerbacher Fastnacht wird am Samstag, 11. Februar 2023, wieder im Auerbacher Bürgerhaus Kronepark gefeiert. Die Mitglieder der IG Fastnacht in der Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine (IAV) trafen sich vor kurzem, um nach zweijähriger Corona-Pause die närrische Kampagne 2023 vorzubereiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die Anzahl der Helfer weiterhin gering ist, wurde über eine Zusammenlegung der Kinderfastnacht sowie der Fastnachtssitzung auf einen Tag beraten und dieser Plan auch so beschlossen. Die TSV-Kinderfastnacht startet wie gewohnt um 14.11 Uhr, die zweite „Auerbacher Spaßnacht“ um 19.11 Uhr.

Dabei möchten die Veranstalter an den Erfolg von 2020 anknüpfen und das Konzept einer bunten Mischung aus Unterhaltung und Frohsinn fortführen. Am Abend gibt es Musik für Jung und Alt, die Besucher erwartet außerdem ein Unterhaltungsprogramm mit Vorträgen und Vorführungen. So hat bereits ein bekanntes Männerballett aus der Region seinen Besuch angekündigt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bensheim Dekoratives aus Holz und Metall in Bensheim Mehr erfahren

Selbstverständlich wird neben Getränken jeder Art auch eine Kleinigkeit aus der Küche angeboten. Der Eintritt beträgt 4,99 Euro im Vorverkauf. Die Karten sind in der Buchhandlung Nuss und bei dem Weinhandel Frihmess Auerbach erhältlich.

Mit der neuen Form möchte sich die Auerbacher Fastnacht an die traditionellen Fastnachtssitzungen in Auerbach erinnern und mit Synergieeffekten auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren, heißt es in der Ankündigung.

IAV-Sprecher Ralph Stühling hofft, gemeinsam mit dem Organisationsteam auf zahlreiche Besucher beim Neustart der Kampagne 2023.

Die nächste Sitzung für das Organisationsteam ist am Dienstag, 20. Dezember; um 20 Uhr im Kerweschuppen. Weitere Helfer für den Auf -oder Abbau sowie für die verschiedenen Dienste sind willkommen. red