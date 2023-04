Ana Popovic spielt im Rex

Bensheim. Ana Popovic gehört mittlerweile zu den populärsten und anerkanntesten Musikerinnen des modernen Blues – am Dienstag (25.) ist sie mit ihrer Band im Musiktheater Rex zu Gast. Die serbische Blues-Gitarristin und Sängerin beherrscht den Blues in diversen Facetten und auf höchstem Niveau, heißt es in einer Pressemitteilung. Von ihren grandios, mit Leichtigkeit umgesetzten Bluesrock-Nummern, über die von ihrer Band beeinflussten Funk-Elemente bis hin zu gefühlvollen Balladen: Die 46-jährige Künstlerin zeige immer ein hervorragendes Gespür für Timing und Akzente.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Blues im Blut

Ihre Liebe zum Blues wurde ihr vom Vater vermittelt, der selbst leidenschaftlicher Gitarrist und Bassist war. Nach der Gründung der Band Hush und dem ersten gleichnamigen Album erregte die Gitarristin schnell internationale Aufmerksamkeit. Als erste europäische Künstlerin wurde sie zur „Legendary Blues Cruise“ eingeladen, erhielt bereits früh zahlreiche Awards. Seitdem arbeitete die serbische Musikerin immer wieder auch mit namhaften anderen Künstlern zusammen, wie zum Beispiel Solomon Burke, Walter Trout oder Udo Lindenberg. Allein drei von ihr veröffentlichte Alben in den USA erreichten die Top 5 der „Billboard Blues Charts“. red